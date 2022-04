Die nordkoreanische TV-Moderatorin Ri Chun-hee bekommt eine Luxuswohnung vom Staat. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Ri sei für das Land äußerst wertvoll, hieß es, daher solle es ihr an nichts fehlen. Ihre Angehörigen hätten Tränen der Dankbarkeit vergossen, als sie von diesem Geschenk erfuhren, sagte die Moderatorin.

Die Wohnungsübergabe an Ri erfolgte kurz vor einem wichtigen nationalen Feiertag. Am Freitag wurde der 110. Geburtstag von Kims verstorbenem Großvater und Staatsgründer Kim Il Sung gefeiert. Es ist das wichtigste Staatsjubiläum in Nordkorea, das seit seiner Gründung im Jahr 1948 inzwischen in dritter Generationen von der Familie Kim regiert wird.