Abtauchen für eine Handvoll Muscheln: Stephane Nzuzi Ndeka sucht im trüben Wasser nach »Bibwati« – Venusmuscheln, die hier in Massen im dichten Mangrovenwald wachsen und den Menschen das Überleben sichern. Auf viele andere traditionelle Nahrungsquellen muss das Dorf von Nzuzi verzichten – der Natur zuliebe.

Stephane Nzuzi Ndeka, Muscheltaucher:

»Viele Menschen sind beim Muschelfischen gestorben. Manchmal trifft man im Wasser auf Krokodile.«

Der junge Mann gehört den Assolongo an. Die ethnische Gruppe lebt in kleinen Gemeinschaften in Angola und der Demokratischen Republik Kongo. Auf dem Kongo, dem zweitlängsten Strom Afrikas, bewohnen sie viele der kleinen Inseln nicht unweit der Mündung in den Atlantik. Nzuzi lebt im Dorf Kimwabi auf einer winzigen Insel. Das Klirren der Muschelschalen ist hier allgegenwärtig.

Stephane Nzuzi Ndeka, Muscheltaucher:

»Es kamen mehr Menschen auf die Insel, nachdem wir die Venusmuscheln entdeckt hatten. Am Anfang, als wir ein Lager errichteten, gab es hier nur Bambuswald. Nur der kleine Platz mit der Kirche war mit Gras bewachsen, alles andere war voller Bambus. Als die Leute anfingen, nach Muscheln zu fischen und hier zu bleiben, warfen sie die Muscheln überall hin, und deshalb sieht man sie überall auf dem Boden.«

Egal, ob Nzuzi sein Einbaum-Kanu mit Bibwati, Krabben oder Fisch füllt – er fängt genug, um seine Familie zu ernähren und einen Teil des Fangs in der nahegelegenen Stadt Muanda zu verkaufen. So verdient er zwischen 40 und 100 Dollar im Monat.

Früher bot der Mangrovenwald den Assolongo noch viel mehr zum Leben. Aus den Mangrovenbäumen stellten sie Holzkohle her, auf ihrem Speiseplan standen Schildkröten und der Afrikanische Manati, eine Seekuhart. Doch die Parkverwaltung hat den Menschen verboten, die Mangroven zu fällen. Ebenso wie die Jagd nach gefährdeten Tierarten.

Stephane Nzuzi Ndeka, Muscheltaucher:

»Das Fleisch der Seekuh ist gut. Aber wir gehen da nicht mehr dran. Wer es versucht, kommt ins Gefängnis.«

Die Verbote sollen das empfindliche Ökosystem bewahren. Das Mangrovenmeer rund um Kimwabi ist seit 1992 ein Nationalpark, mit 76.800 Hektar der kleinste im Land. Die Mangroven dienen als natürlicher Schutz gegen Sturmfluten, Tsunamis, den steigenden Meeresspiegel und Erosion. Gleichzeitig entziehen sie der Atmosphäre bis zu fünfmal mehr Kohlenstoffdioxid als Wälder an Land, so das Umweltprogramm der Vereinten Nationen.

Laut dem WWF sind diese empfindlichen Ökosysteme weltweit stark gefährdet. Seit den Achtzigerjahren seien mehr als ein Drittel der globalen Bestände verloren gegangen – durch Raubbau, zunehmende Landwirtschaft und Übertourismus. Weltweit bieten Mangroven die Lebensgrundlage für mehr als 120 Millionen Menschen, so der WWF.

Die Assolongo haben eine Sondergenehmigung zum Leben und Fischen im Park erhalten. Den Naturschützern sind sie freundlich gesinnt. Trotzdem würde Nzuzi lieber auf die strengen Regeln verzichten, die sein Leben beschwerlicher machen.

Stephane Nzuzi Ndeka, Muscheltaucher:

»Die Arbeit ist sehr schwer, man muss lange Zeit unter Wasser die Luft anhalten können. Wir müssen sehr lange tauchen, um die Muscheln hochzuholen.«

Laut der kongolesischen Naturschutzbehörde sollen die Assolongo langfristig vom Schutz der Mangroven profitieren. Eine intakte Natur und die Tausenden Muschelschalen sollen zahlungswillige Touristen anlocken.

Doch bisher hat sich für Stephane Nzuzi Ndeka und viele andere aus seinem Dorf kein Gewinn aus Selfie-knipsenden Touristen eingestellt. Der versprochene Bau von neuer Infrastruktur, einer Schule und eines Hotels, hat auch noch nicht begonnen. Und so bleibt Nzuzi erst einmal nichts anderes übrig, als jeden Tag wieder abzutauchen und Muscheln an Land zu ziehen.