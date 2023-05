Rechte von Frauen und Mädchen Unicef meldet weltweiten Rückgang bei Kinderehen

Der Anteil der jungen Frauen in Kinderehen ist seit den letzten Schätzungen vor fünf Jahren von 21 Prozent auf 19 Prozent zurückgegangen. Zu verdanken ist dies vor allem den Fortschritten in Südasien. Die Region ist auf dem besten Weg, Kinderehen in rund 55 Jahren ganz abzuschaffen, heißt es in dem Unicef-Bericht. In der Region leben jedoch nach wie vor fast die Hälfte (45 Prozent) aller Kinderbräute. Obwohl Indien in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht hat, werden dort immer noch ein Drittel der weltweiten Kinderehen geschlossen.