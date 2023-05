In wenigen Tagen ist es so weit : Die Krönung von König Charles steht bevor.An diesem Tag wird das Staatsoberhaupt des Vereinigten des sogennanten Common Wealth of Nations. Ein Grund zu feiern ist das gerade in den ehemaligen Kronkolonien für viele aber nicht.

David Brown, Fischer:

»Wir sollen unabhängig sein. Wenn wir also unabhängig sind, warum brauchen wir dann noch ein Staatsoberhaupt aus dem Ausland?«

Premierminister Andrew Holness verkündete im letzten Jahr, Jamaika wolle eine Republik werden – damit wäre in Zukunft nicht Charles als britischer König, sondern eine zu wählende Präsidentin oder ein Präsident formell das Staatsoberhaupt der KaribikinselIm März kündigte Holness dann einen Verfassungsreformausschuss an, um diesem Übergang zu unterstützen. Faktisch ist Jamaika zwar bereits seit 1962 unabhängig. Als Teil des Common Wealth ist das Land aber noch immer nicht so souverän wie es gerne wäre.

Stephen Golding, Universal Negro Improvement Association:

»Es geht tatsächlich um unsere Souveränität und die Ausübung unserer Unabhängigkeit. Und angesichts der Gräueltaten, die wir während der Zeit der Versklavung und der Kolonialzeit erlitten haben, denke ich, dass dies das letzte Puzzleteil ist, wenn es um unsere Souveränität geht als unabhängige Nation.«

Etwa 600.000 Afrikaner wurden zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert als Sklaven nach Jamaika gebracht, um auf Zucker-, Baumwoll- und Bananenplantagen zu arbeiten. Die britische Regierung war an diesem Sklavenhandel maßgeblich beteiligt und entschädigte die Plantagenbesitzer auch noch für ihren Arbeitsausfall, der nach dem Verbot der Sklaverei im Jahr 1834 entstand.

Danielle Archer, Advocates Network:

»Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, dass auch die Sklaven entschädigt werden sollten. Denn wenn Sie sagen, dass Sklaverei falsch ist, wie rechtfertigen Sie dann die Entschädigung der Sklavenhalter?«

In den letzten Jahren haben sich einige Regierungen, Einzelpersonen und Institutionen für ihre Beteiligung entschuldigt. Während eines Besuchs von Prinz William und Kate im letzten Jahr forderten Demonstranten auch von ihnen eine Stellungnahme. William drückte daraufhin seine "tiefe Trauer" über die Sklaverei aus. Eine formelle Entschuldigung der Royals blieb aber aus.

Ob der neue König die ehemaligen Kolonien bei seiner Krönungsfeier am Samstag nun gesondert erwähnen wird, bleibt abzuwarten.

Danielle Archer, Advocates Network:

»Ich würde gerne hören, was Charles zu den Themen auf der Insel Jamaika zu sagen hat. Werden wir besonders erwähnt? Und wenn ja, würden Sie in Betracht ziehen, mehr zu tun, als uns zu sagen, dass wir uns von der Sklaverei lösen sollen, sondern die Situation realistisch betrachten und eine vernünftige Einschätzung abgeben?Darüber, was Sie tun werden um die Schäden der Sklaverei wieder gut zu machen. Darauf werde ich achten.«

Barbados, eine weitere Insel in der Karibik, hat sich bereits im Jahr 2021 offiziell von der britischen Krone losgesagt. Andere ehemalige Kolonien wollen ihrem Beispiel nun folgen. In Jamaika wären dazu Abstimmungen in beiden Kammern des Parlaments und ein nationales Referendum erforderlich.