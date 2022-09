Mindestens 100 Tote

Seit Ausbruch der Gefechte am 14. September sind nach offiziellen Angaben auf kirgisischer Seite mindestens 59 Menschen getötet und 164 verletzt worden. Aus dem Krisengebiet in der Provinz Batken mussten demnach 136.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Tadschikistan meldete 41 Tote.

Zuvor hatten sich die beiden Hochgebirgsländer an der Grenze zu China gegenseitig die Schuld an der Eskalation gegeben. Es wurden immer wieder Feuerpausen vereinbart, die aber wenig später gebrochen wurden. In der Region sollen schwere Artillerie, Kampfhubschrauber und Drohnen im Einsatz gewesen sein. Sowohl Soldaten als auch Zivilisten wurden getötet.