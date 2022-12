Die Wintersaison in der österreichischen Kleinstadt Kitzbühel hat gerade begonnen. Die ersten Gäste tummeln sich schon auf den Pisten und in den Skihütten der Stadt, über die Weihnachtsfeiertage werden an die 30.0000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Tourismus in dem Nobelskiort boomt wie vor Coronazeiten. Und das, obwohl die Preise für die Skipisten wegen der hohen Energiepreise gestiegen sind. 62,50 Euro kostet ein Tagesticket für Erwachsene in diesem Jahr.