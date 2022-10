Kleine Matriarchate Wie Solo-Mütter in Brasilien ihre Kinder gemeinsam mit anderen Frauen großziehen

Eliane de Borges Brito sieht müde aus, der Kajal um ihre Augen ist verwischt. Es ist Abend in Ananindeua, einer mittelgroßen Stadt im Norden Brasiliens. Ein tropischer Regenschauer hat die Luft abgekühlt, in der Ferne ist noch Donnergrollen zu hören. Borges Brito schließt die Augen, legt ihren Kopf auf die Schultern ihrer Schwester, atmet tief durch. Es war ein langer Tag, gegen fünf am Morgen ist sie aufgestanden, hat ihre erwachsene Tochter zur Busstation gebracht, zu gefährlich ist der Weg allein im Dunkeln. Später stand sie neun Stunden an der Kasse eines Elektrofachmarkts. Als sie nach Hause kam, war es schon wieder dunkel.