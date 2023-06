Ob die Klima-Ausstellung so geplant war und welche konkreten Beispiele für zumindest einige Lehren aus den »Hot Cities« genannt werden könnten, will die Pressestelle auf Nachfrage nicht sagen, »da die Ausstellung von externen Kuratoren organisiert wurde.« Es klingt plötzlich fast so, als hätte das Museum seine Räume nur kurz untervermietet.

»Die Idee wurde an uns von den beiden Kuratoren herangetragen«, heißt es weiter. »Die Texte wurden von den beiden Kuratoren und ihrem Team verfasst, wir haben sie so übernommen. Nähere Informationen zur Genese der Ausstellung und Details zu ihrer Recherche sind uns nicht bekannt. Am besten, Sie fragen die Kuratoren direkt«, so das Museum zur Ausstellung im eigenen Haus und nebenbei wohl auch zur eigenen Arbeitsweise.

»Was wir sagen können ist, dass wir für die Ausstellung keinerlei externe Finanzierung durch Dritte erhalten haben« heißt es abschließend, was klingt, als sei die Unterstützung der Emirate für die Ausstellung direkt an die Kuratoren geflossen.

Der Außenwahrnehmung scheint das bislang wenig zu schaden, die »Hot Cities« wurden und werden landauf und landab rege empfohlen. Mateo Kries, der Direktor des Vitra Museums, lässt sich damit zitieren , die Ausstellung präsentiere »eine Architektur, die uns zeigt, wie wir zu einem natürlichen Umgang mit klimatischen Veränderungen zurückkommen können.«

Wenn die Mittel dafür bereits frei im Internet zu finden sind, fragt sich nur: wozu dann diese Ausstellung?