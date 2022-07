Beim Petersberger Dialog in Berlin hat Uno-Generalsekretär António Guterres mehr internationale Zusammenarbeit gegen die Klimakrise gefordert. »Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass wir angesichts dieser globalen Krise nicht in der Lage sind, als multilaterale Gesellschaft zusammenzuarbeiten«, sagte Guterres beim Auftakt des Petersberger Klimadialogs in einer Videobotschaft. Statt Verantwortung zu übernehmen, zeigten Staaten weiter mit dem Finger auf andere. »So können wir nicht weitermachen.«