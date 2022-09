Die Fidschi-Inseln und ihr Nationalsport Rugby: Die vielversprechendsten Spielerinnen und Spieler werden hier bereits in jungen Jahren in Trainingslager gesteckt. Zehn Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in einem Rugby-Verein.

Als Talentschmiede gilt das Dorf Namatakula im Süden der Hauptinsel Viti Levu. Der Sandstrand hat unzählige Profis hervorgebracht. Rugby ist für viele Menschen im Dorf eine Existenzgrundlage. Doch es ist absehbar, dass die Gemeinde durch die Folgen der globalen Erwärmung in höher gelegene Teile der Insel umziehen muss, da der Meeresspiegel stetig steigt. Dorfvorstand Josevata Nagausaukula ist besorgt.

Josevata Nagausaukula, Dorfvorstand Namatakula:

»Das Schwerste daran ist, dass wir nicht wegwollen, weil die Bewohner eine Menge Geld in den Bau ihrer Häuser investiert haben. Wenn wir an einen anderen Ort ziehen, nehmen wir vielleicht auch eine neue Kultur an. Das wollen wir nicht.«

Nagausaukula sagt, dass das Dorf nur einen Rugbyplatz habe, auf dem Kinder trainieren können, und das auch nur, wenn es nicht regnet. Der Strand würde mittlerweile gar nicht mehr für Rugby benutzt. Die Regierung habe das Gebiet bereits als gefährdet eingestuft.

In den vergangenen zwanzig Jahren ist der Meeresspiegel um knapp acht Zentimeter gestiegen. Laut Prognose des Intergovernmental Panel on Climate Change wird das Meer bis zum Jahr 2100 um einen halben Meter steigen – und das nur, wenn bis 2055 die Klimaneutralität erreicht wird. Ansonsten könnte das Wasser sogar bis zu einem Meter steigen.

Das Dorf Namatakula und viele weitere Orte auf den Fidschi-Inseln würden schon bei einem halben Meter höherem Wasserspiegel absaufen und verlegt werden.

Was Namatakula bevorsteht, ist 2014 in Vunidogoloa bereits passiert. Das Dorf auf der zweitgrößten Insel Vanua Levu war die erste Gemeinde, die wegen des steigenden Meeresspiegels und den Folgen mehrerer Taifune umsiedeln musste.150 Menschen mussten deswegen 1,5 Kilometer ins Landesinnere umziehen.

Der ehemalige Dorfvorsteher Sailosi Ramatu hängt noch sehr an seiner alten Heimat.

Sailosi Ramatu, Dorfvorsteher Vunidogoloa:

»Wir vermissen diese Gemeinde sehr, wissen Sie. Denn wir haben viele Bräuche, Traditionen und unsere Lebensweise hier gelernt. […] Wir waren sehr traurig, als wir in das neue Dorf ziehen mussten, denn wir ließen unsere (beerdigten) Großeltern und Eltern zurück. Wir haben unsere großen Häuser zurückgelassen. Wir haben das Meer verlassen.«

Es habe lange gebraucht, um gerade ältere Menschen von einem Umzug zu überzeugen. Ramatu und viele andere besuchen deswegen fast täglich ihre alte Heimat. Auch wenn von ihrem Dorf nur noch verlassene Ruinen übrig sind. Er selbst bezeichnet den Umzug rückblickend als Erfolg, auch wenn er unsicher in die Zukunft blickt.

Sailosi Ramatu, Dorfvorsteher Vunidogoloa:

»Wir werden sehen, ob die Welt zusammenarbeiten kann, ob die Regierungschefs dieser Welt zusammenarbeiten können, wenn es darum geht, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen und eine Entscheidung zu treffen.«

In Namatakula begann letztes Jahr bereits die Konstruktion eines 450 Meter langen Deichs, der die Region vor Überschwemmungen schützen soll. Ob und wann die Gemeinde umgesiedelt wird, ist noch unklar. Rugby allerdings ist und bleibt Teil des Dorfs.