Der Klimawandel ist in Afrika deutlich zu spüren: Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Auch in der Sahelzone, die sich vom Senegal im Westen bis Djibouti im Osten erstreckt, leiden Millionen Menschen an Nahrungsmittelunsicherheit. Extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme und Fluten kommen immer häufiger vor. Sieben von zehn Klimakrisenherden, die die NGO Oxfam in einer Studie identifiziert hat, liegen in Afrika.