Klimakrise in Afrika Jetzt merkt ihr’s auch!

Während meines Besuchs in Europa denke ich zwar oft: Jetzt merkt ihr’s auch, jetzt ist der Klimawandel auch vor eurer Tür. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass viele noch nicht die ganze Dimension begriffen haben.

Ich kann nur hoffen, dass dieses unmittelbare Erleben von gelbem Gras und knappem Wasser den Blick in den Globalen Süden schärft und nicht am Mittelmeer Halt macht. Denn in Europa trocknen Flüsse und Seen aus, aber in Afrika sterben bereits Tausende Menschen. Zuallererst Kinder, das musste ich in Somalia selbst mit ansehen.