SPIEGEL: Wie ging Ihre Protestaktion an der Tankstelle letztlich aus?

Moses: Ein Sicherheitsbeamter der Tankstelle kam zu mir und drohte, er könne mich sofort erschießen, weil er von seinem Vorgesetzten die Freigabe dazu erhalten habe. Er erlaubte mir nicht einmal, Fotos von dem Ort zu machen und riet mir, nicht noch einmal wiederzukommen. Wäre ich nicht abgehauen, wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr am Leben.

SPIEGEL: Also waren Sie an dem Tag allein?

Moses: Ich führe meine Protestaktionen schon seit Langem allein durch – in Gruppen ist es schlicht zu gefährlich. Wenn ich unterwegs bin, versuche ich, Orte mit vielen Überwachungskameras sowie hoher Polizei- und Armeepräsenz zu meiden. Dafür teile ich meine Aktionen in sozialen Netzwerken: Hier fühle ich mich in Sicherheit, da die Polizei mich im Internet bisher nicht verfolgt. Letztes Jahr protestierten neun Studenten in meinem Alter gegen die EACOP: Sie wurden verhaftet und eine Woche lang festgehalten – das schreckt natürlich ab, auch wenn diese Strafe noch relativ mild war. Bei einem so kurzen Gefängnisaufenthalt bleibt es aber in der Regel nicht: Der Staat versucht, kritischen Stimmen eine Vielzahl an Hindernissen in den Weg zu legen. Man wird politisch, kulturell und wirtschaftlich ausgegrenzt.