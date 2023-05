Klimaproteste in Den Haag Bikini-Bambule

Die niederländische Polizei hat bei einer Demonstration von Klimaaktivisten in Den Haag mehrere Hundert Menschen festgenommen. Sie hatten am Samstag zum mittlerweile siebten Mal einen Streckenabschnitt der Autobahn A12 unweit des Parlaments- und Regierungssitzes der Niederlande blockiert. Wegen des strahlenden Sonnenscheins und der Abkühlung durch Wasserwerfer demonstrierten einige in Badehose und Bikini.