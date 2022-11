Jedoch werden Hirschejagen und Samensammeln noch nicht ausreichen, um die ehrgeizigen schottischen Aufforstungsziele zu erreichen.

Eine weitere Lösung steht am Ortsrand von Dundee im Südosten Schottlands. Dave Scott hat hier in den vergangenen neun Jahren mit Ingenieuren und Wissenschaftlern an etwas gearbeitet, das im Inneren wie ein Ikea-Lager voller Pflanzen aussieht. Die Luft ist schwülwarm, Licht, Wasser und Temperatur lassen sich in jedem Regalfach einzeln einstellen. »Die Pflanzen sind Maschinen«, sagt Scott, »und sie sind viel schneller, als wir dachten.«

Statt alle 24 Stunden kann die Sonne in seinem Hightechgewächshaus alle paar Sekunden auf- und wieder untergehen. Der ständige Wechsel bedeutet für die jungen Bäume Stress – und fördert deren Wachstum. Statt in eineinhalb Jahren wachsen die Setzlinge jetzt in 90 Tagen heran. Scott sieht in seinem Vorgehen auch eine Vorbereitung auf den Klimawandel. Die Pflanzen wüchsen nicht anders als früher, nur eben schneller.