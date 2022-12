3 / 15

Die Nordlichter erscheinen am Himmel über Shishmaref. Das Dorf ist vom Klimawandel bedroht. In Alaska stieg die Durschnittstemperatur seit 1992 um 1,4 Grad laut Daten der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA. Die Arktis hat sich in der Vergangenheit zweimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten. In der letzten Zeit allerdings habe sich diese Erwärmung noch weiter beschleunigt, so das Arctic Monitoring and Assessment Programm.