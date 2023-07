Die gute Nachricht von Ihnen:

»Seit Langem schon denke ich, es sollte mal jemand die hoch motivierten und super kundenfreundlichen S-Bahn-Fahrer loben, von denen es im Kölner Nahverkehr mindestens einen gibt«, schreibt unsere Leserin Felicitas Zimmermann. Schon seit Jahren erzählten ihr Mann und ihre Kinder immer wieder von ihm. Meist in der S21 oder S19 sei seine Stimme zu hören, wenn er »äußerst nette und unkonventionelle Durchsagen macht, einen wunderschönen Tag wünscht«. Bei der Fahrt nach Au/Sieg, wünsche er manchmal auch scherzhaft eine »schöne Fahrt ins Auenland«, so Frau Zimmermann. Und bei Verspätungen und Verzögerungen rufe er manchmal dazu auf, sich die Beine zu vertreten oder zu rauchen, er sage dann rechtzeitig Bescheid. Zur Adventszeit, so schreibt sie weiter, habe er an einem Halt sogar mit seiner Trompete auf dem Bahnsteig gespielt.

So viel Einsatz im Alltag ist selten, könnte man jetzt mürrisch meinen. Doch Frau Zimmermann glaubt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall sei: »Solch tolle Menschen gibt es bestimmt überall!«

Ihr Jan Petter, Europa-Reporter des SPIEGEL im Projekt »Globale Gesellschaft«