Messen, fressen, wieder messen: Ein brasilianisches Forschungsteam untersucht auf einer Rinderfarm in São Carlos die Verdauung von Kühen – und wie klimaschädlich ihre Rülpser sind. Die staatliche Agrarforschungsgesellschaft Embrapa hält dafür eigene Tiere in speziellen Gehegen, die mit viel Technik ausgestattet sind.

Sérgio Raposo, Tierernährungswissenschaftler von Embrapa:

»Dieser Stall ist ziemlich einzigartig, weil wir vieles automatisch messen können. Es gibt hier Tröge, die die Tiere automatisch erkennen und die mit Waagen kombiniert sind. Beim Hinein- und Hinausgehen zeigt die Waage das Gewicht eines Tieres an. So können wir die genaue Menge ermitteln, die es gefressen hat.«

Die Forscherinnen und Forscher messen neben dem Futterverbrauch auch, wie viel Methan ihre Kühe »ausrülpsen«. Eine Apparatur saugt dafür deren Atemluft beim Fressen an und misst, wie viel des klimaschädlichen Treibhausgases diese enthält. Bei einer anderen Methode sammeln Kunststoffrohre an Halftern das Methan.

Sérgio Raposo, Tierernährungswissenschaftler von Embrapa:

»Anhand der Messungen können wir eine für uns sehr interessante Rechnung aufstellen, nämlich wie viel Methan die Kühe pro Kilogramm Lebendgewicht produzieren. Unser Ziel ist es, diesen Wert zu reduzieren.«

Der Grund für den Aufwand: Wenn Wiederkäuer fressen, pupsen und vor allem rülpsen, geben sie viel klimaschädliches Methan in die Umgebungsluft ab. Kühe werden deshalb auch oft als »Klimakiller« bezeichnet. Dabei vollbringen Wiederkäuer eigentlich ein Wunder der Natur, wenn sie Gras in ihren vier Mägen verdauen, erklärt Paulo Henrique Mazza Rodrigues, ein Experte für Tierernährung.

Paulo Henrique Mazza Rodrigues, Universität von São Paulo:

»Da läuft ein Fermentationsprozess ab, der ein minderwertiges Nahrungsmittel wie Gras in hochwertige Produkte verwandelt. Wenn Sie sehen, wie Rinder und Kühe gezüchtet werden, sehen Sie in Wirklichkeit die Umwandlung von Gras – ein Material, das von anderen Säugetieren nicht verwertet werden kann. Wir bekommen Käse, Fleisch und Leder. Das sind Produkte von hervorragender Qualität.«

Doch dieses Wunder hat einen Nachteil für das Klima: Methan sammelt sich in der Atmosphäre und beschleunigt dadurch die Erderwärmung. Das Treibhausgas ist dabei beinahe 30-mal so klimaschädlich wie CO2.

Während der Viehbestand in Europa leicht rückläufig ist, werden in Süd- und Zentralamerika, Afrika und Südasien immer mehr Rinder zur Fleischproduktion gehalten. Brasilien hat heute den größten Viehbestand der Welt, kein anderes Land exportiert mehr Rindfleisch. Entsprechend steigt auch der Bedarf an pflanzlichem Viehfutter wie Soja. Dafür wiederum müssen immer größere Anbauflächen her – mit weiteren Auswirkungen auf Natur und Umwelt.

Neue landwirtschaftliche Technologien ermöglichen es nun, auch in trockeneren Gebieten Getreide und Soja anzubauen.

Paulo Henrique Mazza Rodrigues, Universität von São Paulo:

»In Brasilien gibt es große Savannen. Bis vor 30 Jahren konnte dort nichts produziert werden, außer Vieh. Mit der Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Möglichkeiten wurden diese Flächen aufgewertet und nutzbar gemacht. Die Viehzucht wurde von dort in andere Regionen verlagert, zum Beispiel in die des Amazonas.«

Der Amazonas-Regenwald in Brasilien wiederum gilt als eine grüne Lunge der Erde. Intakte Wälder speichern große Mengen CO2. Sie zu erhalten, gehört deshalb zu den wichtigsten Maßnahmen, um den Klimawandel auf der Erde zu bremsen.

Doch das größte Land Südamerikas ist auf einem anderen Weg. Unter Präsident Jair Bolsonaro wird jedes Jahr so viel brasilianischer Regenwald abgeholzt, wie zuletzt zehn Jahre vor seinem Amtsantritt. Der rechte Politiker sieht im Amazonasgebiet vor allem das wirtschaftliche Potenzial.

Auch wenn es den Regenwald nicht rettet: Eine Optimierung von Viehfutter gilt als vielversprechendster Ansatz, um zumindest die Methanemissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren. In mehreren Ländern wird dazu geforscht, auch das brasilianische Team mischt dem Gras Zusatzstoffe bei. Doch damit optimiertes Futter dem Klima nützt, müssten es Landwirte flächendeckend an ihre Tiere verfüttern.

Paulo Henrique Mazza Rodrigues, Universität von São Paulo:

»Manchmal ist es notwendig, dass eine Generation von Landwirten geht und eine neue kommt, mit neuen Vorschlägen und Praktiken. Die Erzeuger haben verstanden, dass es nötig ist. Viele Betriebe führen jetzt Techniken ein und stellen dabei fest, dass sie nicht mal sehr teuer sind.«

Trotzdem sei Brasilien insgesamt aber auf einem guten Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit, sagt der Tierernährungsexperte Mazza Rodrigues. Das Land habe seinen Methanausstoß pro »Produktionseinheit« in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 30 Prozent senken können – und sei damit führend.

Auf den Versuchsweiden in São Carlos wird deutlich: Die Maßnahmen sollen möglichst nicht auf Kosten der Fleisch- und Milchproduktion insgesamt gehen. Sie dürften für Landwirte auch nicht mit weniger Profit verbunden sein, so die Forschenden.

Alexandre Berndt, Generaldirektor von Embrapa Pecuária Sudeste:

»Wenn wir zu einem landwirtschaftlichen System übergehen, das eine Reihe von Technologien einsetzt, wie Bodenkorrekturen, Kalkung, Düngung und Bewässerung sowie verbessertes Futter, erhöht sich die jährliche Kapazität von 1,2 auf sieben Tiere pro Hektar Nutzfläche.«

Allerdings: Dank der Forschung von Embrapa verbessert sich zwar die Klimabilanz pro Tier. Solange die Zahl der Rinder aber immer weiter steigt, wird auch optimiertes Futter kaum dafür sorgen, dass die Methanemissionen insgesamt nachhaltig zurückgehen – zumindest nicht, solange die Tiere fressen und rülpsen.