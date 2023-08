Extremwettermeldungen kommen in diesem Sommer aus ganz Europa; mit fortschreitendem Klimawandel dürften sie sich in Zukunft weiter häufen. Es hagelt, stürmt und brennt gleichzeitig. Während andere Regionen unter Dürren leiden, gehört das dänische Kopenhagen zu den Orten, die von Starkregen und Überschwemmungen bedroht sind. Allein im Juli regnete es in Dänemark doppelt so viel wie sonst üblich – mehr als je zuvor in diesem Monat in den vergangenen 149 Jahren.

2011 erlebte die Stadt so was wie ein kollektives Trauma, einen Moment des Chaos, den man retrospektiv auch als Weckruf verstehen kann: Damals ballte sich die Zerstörungskraft am 2. Juli an einem einzigen Tag. Am Abend regnete es so viel wie sonst in zwei Monaten. Die Energieversorgung für zehntausende Menschen brach zusammen; das Traumazentrum der Universitätsklinik musste evakuiert werden. Teile der historischen Zitadelle stürzten ein; Menschen verbrühten sich an zerstörten Fernwärmeleitungen. Das Telefonsystem der Polizei war drei Tage außer Betrieb; die Weltgesundheitsorganisation musste ihr Europabüro schließen, der Freizeitpark Tivoli evakuiert werden.