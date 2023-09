Die Gasimporte nach Deutschland sinken deutlich

Ein Jahr ist es her, dass der Ukrainekrieg die Energieversorgung auf den Kopf stellte und die Preise in die Höhe trieb. Jetzt meldet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: Die Gasimporte sind bis August in diesem Jahr um fast ein Fünftel zurückgegangen, Haushalte und Industrie deutlich sparsamer geworden. Auch die Preise seien wieder deutlich gesunken.

Hilfe für die Helfer

Das Rote Kreuz wird an immer mehr Orten auf der Welt gebraucht, die Zahl der Krisenherde ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Jetzt unterstützt die Schweiz die Hilfsorganisation mit einer Finanzspritze in Höhe von 52 Millionen Euro beim Helfen. Dennoch bittet das Rote Kreuz dringend um weitere Unterstützung.

Was gut ist – für Sie:

So finden Sie den richtigen Sport – und bleiben dabei

Ihnen fehlt die Motivation, regelmäßig zum Training zu gehen, Sport hat Ihnen noch nie richtig Spaß gemacht? Sportpsychologin Julia Schüler kennt gute Gründe, woran das liegen könnte. Und erklärt, wie es nach den Sommermonaten garantiert besser läuft . Tipps für Sport-muffelige Kinder inklusive.

Wie Sie Ihren Chef vom mobilen Arbeiten überzeugen

In der Pandemie sollten alle monatelang vom Wohnzimmer aus arbeiten – jetzt ist sie vorbei und plötzlich pochen die Vorgesetzten wieder auf Präsenz. Karrierecoach Bernd Slaghuis erklärt, wie Sie zurück ins Homeoffice kommen oder auch mit Laptop an die Algarve. Und was es braucht, damit Ihre Karriere dabei nicht auf der Strecke bleibt .