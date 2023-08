»Ukraine Tag« in Köln Prorussischer Autokorso soll an ukrainischem Kulturfestival vorbeifahren

Bei einem Festival in Köln sollen ukrainische Kultur und Kunst gefeiert werden. Zeitgleich wurde ein prorussischer Autokorso angemeldet, der direkt am Gelände vorbeifahren soll. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.