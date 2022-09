Ein traditioneller Dorfkern im typischen Stil der südenglischen Region Dorchester. Zumindest auf den ersten Blick, denn in Wahrheit ist es "nur” eine moderne Kopie davon. Seit 1993 lässt der langjährige Prinz und jetzige König Charles in Südwestengland die Modellkleinstadt Poundbury errichten – eine komplette neue Ortschaft, seine Version des gepflegten Lebens auf dem Land. Bis zu seiner Krönung war Charles als Herzog von Cornwall auch Eigentümer des Pachtlandes, auf dem die Siedlung entsteht. Und damit hatte er hier das Sagen.

Fran Leaper, Herausgeberin Poundbury Magazine: »Wenn der damalige Prinz Charles etwas wollte – und er ist nicht daran gewöhnt, dass jemand nein sagt – er wollte es so, dann bekam er es auch. Jedes Gebäude hier wurde damals im Planungszustand von Charles geprüft. Er hat den Rotstift angesetzt, bevor der Stadtrat die letzte Erlaubnis geben durfte. Und selbst danach konnte er noch etwas ändern.«

Der ehemalige Prinz und jetzige König hatte also immer das letzte Wort und das soll auch sichtbar bleiben. Die königlichen Symbole sind hier überall: vom Gedenkstein an den 80. Geburtstag der Queen bis zum Wappen auf Ladesäulen für Elektroautos. Mit dem Retrolook wollte Charles III. bewusst eine Alternative zur typischen Architektur gleichförmiger Vororte schaffen. Sein zweites ehrgeiziges Ziel: Poundbury sollte ein klimafreundliches Dorf werden, wo die Bewohner in zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad überallhin gelangen können. Die Idee hat bei den Einwohnern allerdings bisher wenig verfangen. An fast jeder Ecke stehen Autos. Und Poundbury hat noch aus anderen Gründen ein Verkehrsproblem.

Richard Biggs, Stadtrat Dorchester: »Diese Kreuzung funktioniert nicht, sie ist nicht durchdacht. Es soll wohl ein Kreisverkehr sein, aber das ist es nicht. Autos und LWKs können zusammenstoßen, gerade nachts. Das Herzogtum argumentiert so: Weil die Fahrer verwirrt sind, fahren sie langsamer. Okay, das kann man hier auch sehen. Aber es verursacht eben Verwirrung und schreit wenigstens nach einer minimalen Beschilderung.«

Davon aber will das Herzogtum nichts wissen, genauso wenig wie von Zebrastreifen oder Ampeln. Die einzigen Verkehrsschilder im ganzen Ort finden sich in der Mitte des zentralen Platzes. Der weitgehende Verzicht auf herkömmliche Verkehrsregelung hat durchaus ernsthafte Folgen: Einen tödlichen Unfall an einer anderen Kreuzung hat es bereits gegeben. Seitdem gibt es Kritik: Charles habe die hübsche Fassade über die Verkehrssicherheit gestellt. Stadtrat Biggs will nun das Herzogtum überzeugen, aus dem ganzen Ort eine Tempo-20-Zone zu machen. Doch solche Verhandlungen zwischen gewählten Volksvertretern und der Monarchie sind häufig zäh.

Fran Leaper, Herausgeberin Dorfzeitschrift: »Hier treffen wir uns normalerweise, Charles war mindestens zweimal im Jahr hier. Aber jetzt gibt es kaum noch Austausch. So wie sie das neu geplant haben, wird alles nur noch am Dorfrand gebaut. Sie müssen sich also mit keinen Anwohnern einigen. Nur mit dem Stadtrat.«

Das Modelldorf hat so seine Widersprüche, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Solarzellen etwa sind auf den Dächern nur erlaubt, wenn sie von der Straße aus nicht zu sehen sind. Schornsteine hingegen dienen oft nur der traditionellen Fassade, benutzt werden sie nicht. Dennoch: Die Nachfrage nach Häusern in Poundbury ist groß, der Ort wächst und soll bis 2025 das Zuhause für knapp 6000 Menschen werden. Rentner aus London ziehen her, Familien aus umliegenden Dörfern der Region. Das war nicht immer so, vor allem die direkt angrenzende Nachbarstadt Dorchester hatte ein Problem mit Charles Lieblingsprojekt.

Richard Biggs, Stadtrat Dorchester: »Vor 30 Jahren gab es in Dorchester großen Widerstand gegen Prinz Charles. Die Bewohner befürchteten, er würde ihnen sein Charlieville aufzwingen wollen. Diesen Spitznamen habe ich nun lange nicht mehr gehört. Das hier ist wohl die Antwort darauf: eine wunderbare Anlage für alle. Jung und alt, arm und reich mischen sich hier, es gibt viele Gemeinschaftsevents.«

Auf dem großen Feld am Ortsrand wachsen beide Orte nun zusammen. Und doch bleibt Poundbury umstritten, der Einfluss der mächtigen britischen Königsfamilie kann im Alltag Fluch und Segen gleichzeitig bedeuten. Ob das Gleichgewicht zwischen Monarchie und gewählten Volksvertretern in Zukunft funktionieren wird, bestimmt nun allerdings nicht mehr Charles, sondern sein Sohn, Prinz William: Er ist als neuer Herzog von Cornwall auch neuer Landbesitzer hier.