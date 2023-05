Reaktion auf Kritik an Church of England Charles spricht veränderten Treueschwur

Die Church of England knickt nach scharfer Kritik ihrem geplanten öffentlichen Treueschwur der Bevölkerung für König Charles III. ein. Im Gottesdienst zur Krönung ist die umstrittene Stelle kurzfristig verändert worden. Ursprünglich sollte der Erzbischof von Canterbury als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche die Menschen in der Westminster Abbey sowie die Millionen an den Bildschirmen »aufrufen«, dem König lautstark die Treue zu schwören. Dies war indes als spaltend und anachronistisch kritisiert worden. Nun wird er die Gemeinde stattdessen »einladen«, dem Monarchen ihre Unterstützung zu zeigen.