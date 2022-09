Vertrauter des Premierministers

Queen Elizabeth II. hielt während ihrer sieben Jahrzehnte auf dem Thron mit allen Premierministern wöchentliche Treffen ab, in denen die Regierungschefs ihr von ihren Vorhaben und Sorgen berichten konnten. »Sie sagen mir was los ist und ob sie Probleme haben, und manchmal kann ich auf irgendeine Weise helfen«, sagte die Queen 1992 in einem Dokumentarfilm über ihre Rolle bei den Treffen. »Sie wissen, dass ich unparteiisch bin, und es ist ein gutes Gefühl, so etwas wie ein Schwamm zu sein.« Manches, was bei den Treffen gesagt würde, würde nie herauskommen.