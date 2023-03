Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. In den Bürgerkriegsländern Syrien und Jemen unterstützen sie beispielsweise gegensätzliche Parteien.

Iran setzt diplomatische Offensive am Golf fort

Iran forciert aber nicht nur die Annäherung an Saudi-Arabien. Das Regime in Teheran setzt auch seine diplomatische Offensive am Golf fort. Irans Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Schamchani, ist am Donnerstag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geflogen. Empfangen wurde er vom emiratischen Präsidenten Mohammed bin Zayed, wie die Staatsagentur WAM berichtete.