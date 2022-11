Von einer radikalen Liberalisierung hält die Soziologin Estefania Ciro wenig. Sie plädiert für strikte staatliche Kontrollen, einen regulierten Markt, der für die Welt Kokain produziert, aber vor allem die Kleinbauern schützen soll. »Sie müssen in der Lage sein, ihre Preise zu verhandeln«, sagt sie, »sonst besteht die Gefahr, dass die großen Akteure weiter Druck ausüben und mafiöse Strukturen beibehalten werden.« Kokain werde derzeit auf einer Fläche von 200.000 Hektar angebaut, im Vergleich zu Kaffeeplantagen oder zur Viehwirtschaft sei das überschaubar.

Ciro schwebt eine Agrarindustrie mit staatlichen Lizenzierungen vor. Die Drogengangs will sie in die Produktion miteinbeziehen. Sie sollten nun eben legale Unternehmen gründen. Zukünftig müssten sie dann zwar Steuern bezahlen, könnten sich allerdings die kostspieligen Privatarmeen sparen. »Die USA haben uns gerade 40 Jahre in die Vergangenheit zurückgebeamt«, sagt Ciro, »aber wir können uns nicht mehr von außen diktieren lassen, was geht und was nicht geht.« Ein Weiter-so sei ein Worst-Case-Szenario für Kolumbien.

So unterschiedlich die Zukunftsszenarien der Experten für einen anderen Umgang mit der Droge auch aussehen, in einem Punkt sind sie sich erstaunlich einig: Einen dauerhaften Frieden in Kolumbien wird es ohne eine Art der Legalisierung von Kokain nicht geben.