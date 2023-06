Fast 60 Jahre nach der Unabhängigkeit werden in zahlreichen Staaten des ehemaligen Empires, in Ghana, Sambia, Kenia oder Uganda, die britischen Perücken in Verhandlungssälen getragen – zumindest in den Obersten Gerichten der Länder. Fast überall gibt es Debatten darüber, ob die kolonialen Überbleibsel nicht endlich verbannt werden sollten. Doch sie halten sich hartnäckig. Warum?

In Kenia, Ugandas Nachbarland, sitzt Willy Mutunga in einem Café und nippt an seinem Tee, zubereitet nach englischer Art, mit Milch und Zucker. Der Pensionär war bis 2016 Chief Justice in Kenia, Oberster Richter und damit Chef der gesamten Justiz im Land. Neben der Abwehr von beständigen Versuchen politischer Einflussnahme hatte er vor allem ein Ziel: Die Perücken sollten weg. Für ihn geht es um mehr als ein Gebilde aus stinkenden Pferdehaaren, es geht um eine Justiz auf Augenhöhe, um Nahbarkeit.