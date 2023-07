SPIEGEL: Wie zeigt sich das koloniale Erbe in Amsterdam heute konkret?

Tosch: Es ist überall. Wenn Sie schon einmal da waren, sind Sie buchstäblich hindurchgelaufen. Das Geschäft mit den Kolonien hat die Niederlande reich gemacht und Amsterdam groß. Ohne die Ausbeutung gäbe es letztlich all die schönen Grachten nicht, sie entstanden durch den wachsenden Reichtum. In der Oudezijds Voorburgwal, ganz im Zentrum, sieht man noch heute einen afrikanischen Jungen, der dienend zu einem Kapitän aufblickt. In der Lindengracht hält Ihnen an einem Kontor ein Schwarzer Tabakblätter entgegen, und in der Herengracht werden an einem Kaufmannshaus bis heute die Statuen zweier Sklaven gezeigt. Ich könnte ewig so weitermachen. In kaum einer Stadt auf der Welt wurde das koloniale Erbe so sehr in Stein gemeißelt wie in Amsterdam. Ganz anders als in anderen Metropolen.