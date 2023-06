Ein Militärkrankenhaus in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá: Hier geht ein Familiendrama zu Ende, das über Wochen das ganze Land in Atem hielt. Am Samstagmorgen besuchte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in der Klinik die überlebenden Kinder eines Flugzeugabsturzes, sprach mit Helfern und Familienangehörigen. Der Großonkel der Kinder zeigte sich erleichtert.

Fidencio Valencia, Großonkel der geretteten Kinder: »Sie waren sehr glücklich, ihre Familie zu sehen. Heute ist ein Tag, und morgen wird ein anderer sein. Tag für Tag wird es sich zum Besseren wenden.«

Am 1. Mai hatte eine Cessna 206 einen Notruf abgesetzt und war wegen eines Motorschadens im Dschungel abgestürzt. Die drei Erwachsenen an Bord des Flugzeugs, darunter die Mutter der Kinder, sind dabei ums Leben gekommen. Die Kinder, mittlerweile zwischen einem und dreizehn Jahren alt, überlebten die Bruchlandung und schlugen sich fünf Wochen allein im Dschungel durch. Sie hätten Unterstände aus Pflanzen gebaut und sich von Früchten ernährt. Auf Fotos, die das kolumbianische Militär veröffentlichte, sehen die Kinder abgemagert aus. Laut den Ärzten hatten sie großes Glück.

Carlos Rincon, General: »Sie scheinen unterernährt und haben einige Verletzungen. Schließlich waren sie 40 Tage lang im Dschungel unterwegs. Sie haben zwar einige Weichteilverletzungen, Bisswunden und Hautläsionen. Aber wir haben keine ernsthafte Pathologie festgestellt.«

Nach wochenlanger Suche durch das Militär und Indigene waren die Geschwister am Freitag in der Provinz Caqueta gefunden worden. Noch können sie keine normale Nahrung zu sich nehmen, hätten aber wieder angefangen zu spielen. Die Ärzte gehen davon aus, dass die Kinder das Krankenhaus nach einer Ernährungstherapie in zwei bis drei Wochen verlassen können.