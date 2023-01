Kolumbien ELN-Guerilla bestreitet von Präsident verkündete Waffenruhe

»Ein einseitiges Dekret der Regierung kann nicht als Übereinkunft akzeptiert werden«

»Wir haben mehrfach klargemacht, dass die ELN sich nur an Vereinbarungen hält, die am Verhandlungstisch diskutiert und getroffen werden«, hieß es in der Mitteilung der linken Guerilla. »Ein einseitiges Dekret der Regierung kann nicht als Übereinkunft akzeptiert werden.« Die Verlautbarung der Regierung zu dem Waffenstillstand werde als Vorschlag gewertet, der bei der nächsten Verhandlungsrunde diskutiert werden könne.