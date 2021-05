Soziale Unruhen in Kolumbien »Die Polizei behandelt diese Proteste wie einen Bürgerkrieg«

Sandra Patricia Borda Guzman, geboren 1975, ist Dozentin für Politikwissenschaft an der Universität der Anden in Bogotá. Sie hat zu den Studentenprotesten von 2019 in Kolumbien geforscht und ist Expertin für kolumbianische Außenpolitik, zivile Konflikte und den Friedensprozess.

Foto: privat