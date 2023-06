Doch offenbar irrten die Kinder in der Nähe der Absturzstelle allein umher. Sánchez' Männer fanden ihre Spur, entdeckten eine Babyflasche, eine Schere, Schuhe, Windeln, zerkaute Früchte und Fußabdrücke.

Der Suchtrupp warf Überlebenspakete und Flugblätter ab. Lautsprecherdurchsagen, eingesprochen von der Großmutter, forderten die Kinder auf, sich nicht weiter von der Absturzstelle zu entfernen.

Kommandant Sánchez war bis zuletzt sicher, dass die Geschwister lebten. Wären sie tot, so seine Theorie, hätten seine Männer sie längst gefunden, offenbar bewegten sie sich immer weiter.

Einmal, vor rund 10 Tagen, glaubte Sánchez seinen Trupp ganz nahe. Bis auf 100 Meter, sagte er den Journalisten, habe man sich genähert. In seiner Verzweiflung hängten seine Männer Pfeifen auf. Die Kinder sollten so auf sich aufmerksam machen können.

Rettung fünf Kilometer von der Absturzstelle

Am Ende halfen wohl auch die abgeworfenen Überlebenspakete dem Suchtrupp. Laut dem Verteidigungsminister bemerkten die Retter, dass die Kinder die Rationen aßen, sie konnten sich an den leeren Paketen orientieren. Dicht an dicht durchkämmten sie das Gebiet. »Lesly«, riefen die Männer immer wieder, die letzte Silbe zogen sie in die Länge.