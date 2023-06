Es sind Szenen, die kaum jemand in Kolumbien noch für möglich gehalten hätte: Vier Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz im Amazonas 40 Tage lang vermisst waren, werden mit einem Helikopter gerettet. Am frühen Samstagmorgen erreichten sie mit einer Militärmaschine die Hauptstadt Bogotá.

Yor William Cotua, General kolumbianisches Militär

»Ich sah ihre Gesichter, ihre Augen waren voller Hoffnung und, ehrlich gesagt, sah ich diese Kinder voller Leben. Ihre Augen leuchteten, sie waren glücklich, fröhlich.«

Die Geschichte gleicht einem Wunder. Am 1. Mai war die Cessna mit den Kindern, ihrer Mutter und zwei weiteren Erwachsenen an Bord über dem Dschungel abgestürzt. Diese Bilder zeigen die Helfer, kurz nachdem sie die Kinder fanden: 13, neun und vier Jahre alt, das jüngste noch ein Baby, es wurde im Dschungel ein Jahr alt. Wochenlang waren die Kinder allein in einem Wald mit giftigen Pflanzen, in dem es laut Medienberichten 16 Stunden am Tag regnet und oft stockdunkel ist, in dem Schlangen, Jaguare und Pumas leben.

Doch Pedro Sánchez, der Kommandant des Suchtrupps, gab die Hoffnung nicht auf. Wochenlang durchkämmten mehr als 200 Soldaten und Indigene den dichten Dschungel. Am Ende mit Erfolg. Auch wenn alle Erwachsenen und der Pilot bei dem Absturz starben: Alle vier Kinder leben. Offenbar irrten sie in der Nähe der Absturzstelle umher. Die Retter fanden ihre Fußabdrücke, entdeckten eine Babyflasche, Schuhe, Windeln, zerkaute Früchte.

Gustavo Petro, Präsident Kolumbien

»Sie waren auf sich allein gestellt. Sie sind ein Beispiel für das Überleben, das in die Geschichte eingehen wird.«

Jetzt werden die Kinder medizinisch versorgt.

Gustavo Petro, Präsident Kolumbien

»Sie waren 40 Tage vermisst, ihr Gesundheitszustand muss sehr instabil sein. Sie müssen jetzt wieder an Nahrung gewöhnt werden, die nicht das ist, was sie im Dschungel gefunden haben, was die Sache verkomplizieren könnte. Und wir müssen uns um ihre psychische Gesundheit kümmern. Sie hatten ja sogar das Baby dabei.«

Die Familienangehörigen waren außer sich vor Freude, als sie erfuhren, dass die Kinder gerettet werden konnten.

Fidencio Valencia, Großvater

»Wir sind so glücklich! Wir konnten nicht schlafen, wir konnten nicht mehr glücklich sein, wir konnten nicht mehr reden. Für uns war diese Situation wie im Dunkeln zu tappen. Wir gingen nur noch um des Gehens willen, lebten nur noch um des Lebens Willen. Die Hoffnung, sie zu finden, hielt uns am Leben. Als die Kinder gefunden wurden, empfanden wir wieder Freude. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir werden Gott immer dankbar sein.«

Laut den Großeltern sei den Kindern eine riesige Hilfe gewesen, dass sie mit dem Dschungel vertraut sind. Sie hätten früh jagen und fischen gelernt und gewusst, wie sie essbare Pflanzen sammeln.