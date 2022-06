Sieg der Linken in Kolumbien Der alte Guerillero ist die Hoffnung der Jungen

Vor allem die vielen Wählerinnen brachten die Zeitenwende in Kolumbien: Der Linke Gustavo Petro hat die Stichwahl gewonnen und wird in den kommenden vier Jahren regieren. In seiner Siegesrede rief er zur Versöhnung auf.