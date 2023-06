Was gut ist – für Sie:

Kein Streit mehr wegen Kohle – wie man in Beziehungen entspannter mit Geld umgeht

Wer zahlt, was und wie oft? Über Geld offen sprechen, ja oder nein? Prassen oder Sparen? Wie wir mit Geld umgehen, lernen wir in unserem Elternhaus. Später in Beziehungen wird es dann nochmal spannend: Wie gut passen die Vorstellungen zusammen? Wie Paare gut über Geld sprechen können, davon handelt dieser Podcast meiner Kollegin Ronja Bachofer. Und in diesem Text aus dem Archiv erklärt die Paartherapeutin Hannah Hebenstreit, warum ein gemeinsames Konto ein Vertrauensbeweis ist – und welche Gefahren es birgt.

Als Millionär in die Rente starten: So gelingt Ihre Altersvorsorge ohne Berater

Berufsanfänger, die jetzt in einen ETF-Sparplan investieren, schaffen es bis zur Rente unter Umständen zum Millionär. Hier erfahren Sie , warum – und vor allem wie – man so viel Geld am besten allein verwaltet.

Sechs Tipps, wie Sie bei Hitze gut schlafen können

Noch ist nicht die Zeit der dog days, der Hundstage, also der heißen Tage im Sommer, an denen es selbst nachts kaum abkühlt. Aber einige können schon jetzt, bei 16 Grad um 2 Uhr nachts nicht gut schlafen. Was dagegen hilft: eine lauwarme Dusche vor dem Schlafengehen, eine Kaltflasche und einiges mehr.

Ausdauer- oder Krafttraining: Was bringt mehr Muskeln?

Warum, in welcher Lebensphase und für wen Muskelaufbautraining besonders wichtig ist, um gesund und schlank zu bleiben, was die besten Sportarten sind und warum man wirklich kein Bier nach dem Training trinken sollte, verrät Sportwissenschaftler Ingo Froböse hier im Interview .