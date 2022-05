Nach den richtungsweisenden Regionalwahlen in Großbritannien sind erste Ergebnisse bekannt geworden, die auf eine deutliche Niederlage für Premierminister Boris Johnson hindeuten. Demnach verliert die Konservative Partei 53 Sitze im Stadtrat. Die wichtigste Oppositionspartei, die Labourpartei, gewann einen Sitz hinzu und die Liberaldemokraten 27 Sitze. Das Gesamtergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.

Die Wahl gilt als wichtiger Test der öffentlichen Meinung über die Politik Johnsons, der bei den Parlamentswahlen 2019 die größte Mehrheit für die Konservative Partei seit mehr als 30 Jahren errungen hatte. Zuletzt machte der Premierminister Schlagzeilen, als eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen seine eigenen Coronaregeln gegen ihn verhängt wurde. Außerdem fallen die Wahlen in eine massive Lebenshaltungskostenkrise im Land.

Kritik an Frauenfeindlichkeit in britischer Regierung: Bericht über Sexisten-Ehrung – Premier Johnson unter Druck

»Diese Ergebnisse bestätigen, dass die Konservativen eine Art Abfuhr von den Wählern erhalten haben«, sagte John Curtice, Politikprofessor an der Universität Strathclyde.

Johnson ist wohl der erste britische Regierungschef, der während seiner Amtszeit gegen das Gesetz verstoßen hat. Im vergangenen Monat wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er im Jahr 2020 an einer Geburtstagsfeier in seinem Büro teilgenommen und damit gegen die Regeln verstoßen hatte, die damals eingeführt wurden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Die Wahlen entscheiden über fast 7000 Sitze im Stadtrat, darunter alle Sitze in London, Schottland und Wales sowie ein Drittel der Sitze im restlichen Großbritannien.

Tories verlieren offenbar wichtigen Londoner Bezirk

Die am meisten beachteten Ergebnisse des Abends in den 32 Londoner Stadtbezirken sind noch nicht vollständig ausgezählt, aber erste Ergebnisse zeigten, dass die Labourpartei in einigen Gebieten der Hauptstadt zulegen konnte.

Teilergebnisse zeigten, dass Johnsons Partei die Kontrolle über den Stadtbezirk Wandsworth, ihr wohl wichtigster Bezirk in London, verlieren könnte.