Die Vereinigten Staaten haben überraschend den chinesischen Staatsbürger Qiao Xiangjiang angeklagt, er soll gegen US-Sanktionen verstoßen und Komponenten zum Bau von Massenvernichtungswaffen nach Iran geliefert haben. Qiao, der in China vermutet wird, gehört zum Netzwerk des Geschäftsmanns Li Fangwei, der sich auch Karl Lee nennt. Dieser wird seit Jahren von Geheimdiensten gejagt, US-Behörden setzten eine Belohnung in Höhe von bis zu fünf Millionen Dollar aus. Ende April berichteten der SPIEGEL und der Bayerische Rundfunk (BR) über den gefährlichsten Kaufmann der Welt und enthüllten, dass Li wohl in einem chinesischen Gefängnis sitzt – vermutlich das Resultat einer Übereinkunft zwischen Washington und Peking.