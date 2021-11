Flüchtlinge an Grenze zu Polen Belarus macht EU für die Krise verantwortlich

Der belarussische Außenminister Wladimir Makei sagte bei einem Besuch in Moskau, die EU habe die Flüchtlingskrise an der polnischen Grenze »provoziert«. Kanzlerin Merkel bat Russland, auf das Regime in Minsk einzuwirken.