Sie haben es geschafft: Eine Fähre mit Tausenden Evakuierten aus dem Sudan legte am Samstag in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda an.

Nima Saddei, iranischer Evakuierter:

»Wir waren in einer schlechten Lage in Khartum, wegen der Kämpfe. Wir wussten nicht, was wir in Khartum tun sollten. Es war schrecklich. Danke an die Kanadier, dass sie uns einen Bus zur Verfügung gestellt haben, mit dem wir nach Port Sudan fahren konnten. Danke an Saudi-Arabien für die gute Reise mit dem Schiff. Ich bin sehr froh.«

Mehrere Nationen hatten sich in den vergangenen Tagen beeilt, ihre Staatsangehörigen vor dem Ende des vereinbarten Waffenstillstands am Sonntag aus dem Land zu bringen – zumeist mit Flugzeugen. Mittlerweile laufen viele Evakuierungen von Ausländern über die Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer ab, etwa 800 Kilometer von der Hauptstadt Khartum entfernt.

In Port Sudan standen am Samstag Hunderte Menschen für befristete Visa an, hofften auf eine Evakuierung nach Saudi-Arabien per Schiff.

Im Sudan kämpfen seit nunmehr zwei Wochen Truppen der Regierung und der paramilitärischen RSF-Miliz. Mehr als 500 Menschen wurden seitdem getötet. Trotz der vereinbarten Waffenruhe hat es im Sudan am Samstag wieder heftige Kämpfe gegeben.

Nicht nur die Kämpfe, auch die Lebensbedingungen zwingen die Menschen zur Flucht: Zehntausende versuchen sich in die Nachbarländer des Sudan zu retten, vor allem nach Äthiopien und Ägypten. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum gibt es weder Strom noch Leitungswasser. Internet und Telefon funktionieren nur noch sporadisch. Benzin, Bargeld und Lebensmittel werden knapp.

Laut den Vereinten Nationen droht der Bürgerkrieg die gesamte Region in Ostafrika in eine humanitäre Krise zu stürzen. Am Sonntag ist erstmals ein Hilfsflug des Roten Kreuzes in dem nordostafrikanischen Land gelandet. Das Internationale Rote Kreuz transportierte acht Tonnen lebensrettende medizinische Güter nach Port Sudan.