Neuer Konflikt in Jerusalem »Ich weiß nicht, wohin ich sonst gehen soll«

In Israel eskaliert ein lange schwelender Konflikt. Er entzündet sich an einigen Häusern in Ostjerusalem, um die jüdische Siedler und Palästinenser streiten. Szenen aus einer Stadt, in der um jeden Meter gekämpft wird.

Aus Jerusalem berichtet Alexandra Rojkov