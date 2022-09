Pattani ist, auf den ersten Blick, eine Stadt mit einem normalen Alltag. In der frühmorgens die Fischer ihren Fang aus dem Golf von Thailand in den Hafen fahren, in der Kanäle sich durch die Stadt ziehen, Restaurants an ihren Ufern liegen. Wo Kinder am Nachmittag mit ihren Schuluniformen die Gehsteige entlanggehen und sich am Kiosk eine Limo holen. Auf den Straßen trifft man Frauen mit Kopftüchern auf dem Weg zum Markt und Männer, die sich vor den Moscheen ihre Schuhe ausziehen. Es gibt viele Moscheen in der Stadt, muslimisches Leben prägt den Alltag, das unterscheidet den Ort von anderen Städten in Thailand. Die Ortsnamen sind in Thai beschriftet, aber manchmal sieht man daneben noch einen zweiten Schriftzug, in Jawi, der lokalen Sprache der malaiisch-muslimischen Bevölkerung, die die meisten allen Assimilierungsversuchen zum Trotz bis heute sprechen.