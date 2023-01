Kurti: Männer mit Abzeichen der Wagner-Söldnertruppe an Barrikaden

An den Straßenbarrikaden, die auf der serbischen Seite der Grenze aufgebaut worden waren, waren laut Kurti Männer beteiligt, die Abzeichen der russischen Söldnergruppe Wagner sowie des nationalistischen russischen Motorradclubs Nachtwölfe getragen hätten.

Dies mache »die Notwendigkeit zusätzlicher Nato-Truppen ebenso deutlich wie die Anhäufung serbischer Truppen und Artillerie entlang der kosovarischen Grenze«, sagte der kosovarische Regierungschef.

Der Konflikt zwischen den Ländern schwelt seit mehr als 20 Jahren. 2008 hatte sich Kosovo mit westlicher Unterstützung für unabhängig erklärt. Vorausgegangen war ein Krieg in den Jahren 1998 und 1999, in den die Nato zum Schutz der albanischen Zivilisten eingriff. Bis 2008 hatte die Uno-Mission Unmik das Kosovo verwaltet. Belgrad bestärkt die serbische Minderheit im Norden des Kosovo in ihren Versuchen, sich der Autorität der Regierung in Pristina zu widersetzen. Russland wiederum gilt als enger Verbündeter Serbiens und hatte Belgrad in dem Konflikt kürzlich erneut seine Unterstützung zugesichert.