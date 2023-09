»Gegenschlag-Übung« Nordkorea testet taktischen Atomangriff

Südkoreas Generalstab hatte am Samstag erklärt, dass eine unbekannte Zahl von Marschflugkörpern über das Gelbe Meer abgefeuert worden sei. In einer Mitteilung zu dem Vorfall hieß es aus Seoul: »Wir haben die Überwachung und Kontrolle verstärkt und bleiben in enger Abstimmung mit den USA in äußerster Bereitschaft.«