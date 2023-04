Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach spitzt sich wieder zu. Aserbaidschan teilte am Sonntag mit, es habe einen Kontrollpunkt an der einzigen Straße nach Bergkarabach errichtet, da Armenien den Weg für Waffentransporte nutze. Armenien erklärte indes, die Errichtung des Kontrollpunkts an der Hakari-Brücke sei eine grobe Verletzung des Waffenstillstandsabkommens von 2020. Nun sei Russland gefordert, denn laut dem Abkommen von 2020 müsse die Straße unter Kontrolle russischer Friedenstruppen stehen.