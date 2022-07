Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind in den vergangenen drei Monaten mehr als 10.000 Familien vertrieben worden, und mit ihnen 43.000 Kinder. Der Grund ist anhaltende Gewalt in der Region. Das teilte die Hilfsorganisation Save the Children am Donnerstag mit. Der Großteil der Menschen sei wegen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen in angrenzende Gebiete geflohen; mehr als 11.000 Menschen suchten im benachbarten Uganda Zuflucht, hieß es.