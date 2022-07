In der Stadt Goma in der Demokratischen Republik Kongo ist der Sitz der Uno-Mission gestürmt worden. Demonstranten seien am Montag mit Gewalt in das Gebäude eingedrungen und hätten Mobiliar zerstört sowie gestohlen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa. Sicherheitskräfte hätten mit Tränengas und Schüssen reagiert.