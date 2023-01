Koran in Den Haag zerrissen Türkei bestellt niederländischen Botschafter ein

Am Sonntag hatte bereits eine öffentliche Verbrennung des Korans durch den rechtsextremen Politiker Rasmus Paludan vor der türkischen Botschaft in Stockholm für Entrüstung in der Türkei und anderen muslimischen Ländern gesorgt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte daraufhin am Montag, Schweden könne für seinen angestrebten Nato-Beitritt nun nicht mehr mit der Unterstützung der Türkei rechnen.