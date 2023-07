Am Donnerstag war der in Schweden lebende irakische Geflüchtete Salwan Momika auf einem Exemplar des Koran herumgetrampelt. Die zuvor von ihm angekündigte erneute Koranverbrennung vor der irakischen Botschaft fand jedoch nicht statt. Aus Protest gegen die angekündigte Koranschändung hatten vorher im Irak Demonstranten Teile der schwedischen Botschaft in Bagdad in Brand gesetzt.

Die schwedischen Behörden begründeten die Genehmigung solcher Aktionen mit der Meinungsfreiheit. Sie versicherten jedoch auch, dass dies nicht bedeute, dass sie die Aktion guthießen.