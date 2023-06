Am Donnerstag hatten sich Demonstranten vor der schwedischen Botschaft in Bagdad mit erhobenen Koranbüchern versammelt. Der Geistliche Al-Sadr hatte zu einem »wütenden Protest« aufgerufen. Laut Medienberichten gelang es ihnen zeitweise, das Tor zur schwedischen Botschaft zu durchbrechen. Die Botschaftsmitarbeiter befanden sich nach Angaben des schwedischen Außenministeriums in Sicherheit. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Botschaft wurden am Freitag verstärkt.