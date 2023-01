Dänischer Außenminister reagiert auf Einbestellung

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen versuchte, die Wogen zu glätten. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters schrieb er, Dänemarks Aufgabe sei es nun, der Türkei die offene Demokratie seines Landes zu verdeutlichen und dass es einen Unterschied zwischen Dänemark als Land und Individuen mit stark voneinander abweichenden Meinungen gebe, schrieb Rasmussen.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Aktionen in westlichen Ländern Empörung in der Türkei ausgelöst. In Stockholm etwa hängten Aktivisten eine Erdoğan ähnelnde Puppe an den Füßen auf, vor der türkischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt verbrannte Paludan dann den Koran .